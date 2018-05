आज का सिंह राशिफल, 22 मई 2018: लव लाइफ रहेगी अच्छी, मिल सकता है आर्थिक लाभ

दैनिक राशिफल: व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। पिता के साथ सम्बंध प्रेमपूर्ण रहेंगे और उनसे लाभ भी होगा। गुस्से पर काबू रखें। मन अशांत रहेगा। नौकरी में स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। उच्च अधिकारियों के पर आपके कार्य का सकारात्मक असर होने से आप पर प्रसन्न रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 72% होगा। टैरो राशिफल: दोस्तों परिजनों से जुड़े मामले उलझ सकते हैं। आज आपका भाग्य साथ देगा। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। दोस्तों भाइयों से मदद में कमी आएगी, संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। मंत्र का जाप करें। लव राशिफल: लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ के बड़े अवसर मिलेंगे। लेकिन आपको इन अवसरों पर चौकन्ना रहना होगा। आज आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपको आर्थिक मोर्चे पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। काम-काज में आ रही किसी मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए कुछ कड़े कदम उठाइये। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िये हर मंजिल आसान है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप काम में व्यस्त होने के कारण सेहत पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपको आराम करने की आवश्यकता है। कोई छोटी परेशानी जैसे कि सिरदर्द आदि हो सकती है। अच्छे खान-पान और स्वस्थ भोजन से सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। सकारात्मक व्यवहार रखें जिससे आपको मानसिक खुशी मिलेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 22, 2018 3:25 am