आज का सिंह राशिफल, 22 जुलाई 2018: प्रॉपर्टी से लाभ मिलने की संभावना, विश्वासघात से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: स्‍वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। धनप्राप्ति के योग हैं। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। स्त्री मित्रों से भेंट होगी तथा उनसे लाभ भी होगा। दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बन सकता है, जो कि लाभदायी होगा। मां का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार आने से उदासी अनुभव करेगें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 74 % होगा।

टैरो राशिफल: इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और प्रॉपर्टी से धन लाभ होने की संभावनाए हैं। स्त्रीवर्ग तथा पानी से संभलकर रहें। जिंदगी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। किसी अपने से धोखा मिल सकता है। नौकरी- पेशावालों को नौकरी में चिंता रहेगी। आज परिवार में मनमुटाव का वातावरण रहेगा।

लव राशिफल: आज आप अपने रिश्ते के बारे में विचार करेंगे कि खुश है या दुखी। पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आज आपके प्रेम संबंध बनते-बिगड़ते रहेंगे। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 22, 2018 4:12 am