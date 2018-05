आज का सिंह राशिफल, 21 मई 2018: कार्यभार रहेगा अधिक, कर्ज से मिलेगा छुटकारा

दैनिक राशिफल: मन अशांत रहेगा। पिता के साथ सम्बंध प्रेमपूर्ण रहेंगे और उनसे लाभ भी होगा। गुस्से पर काबू रखें। नौकरी में स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 51 % होगा। टैरो राशिफल: नए सफर की शुरुआत करेंगे जो आपके लिए फलदायी होगा। कर्ज चुका पाएंगे। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी लेंगे। गुलाब का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्ध्य दें। चने की दाल दान करें। लव राशिफल: आज आप प्यार का इजहार कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिल सकती है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। सहयोगी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज पार्टनर से आपको उपहार मिल सकता है। शादी के प्रपोजल मिल सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज ऑफिस में काम अधिक करना पड़ सकता है, लेकिन इससे भविष्य में लाभ मिल सकता है। भविष्य में यह और भी बढ़ने वाला है क्योंकि एक नया व्यवसाय भी शुरू होने का संकेत है। इसलिए अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय करें ताकि नये विचार काम आयें और आप और कमाई कर सकें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरुरत है। मोटापे की वजह आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको कसरत करने की आवश्कता है। पौष्टिक भोजन और रोज व्यायाम से आप स्वस्थ्य रह सकते हैं।

First Published on May 21, 2018 4:31 am