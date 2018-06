आज का सिंह राशिफल, 21 जून 2018: समाज में मिलेगा मान-सम्मान, दोस्तों से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: सामाजिक कार्यो में भाग लेने की इच्छा परिपूर्ण हो सकती है। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। कारोबार में तरक्की हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मित्रों के मिलने से आनंद होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: समाज में मान-सम्मान मिलेगा। भूमि विवाद हो सकता है। अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आपकी विजय होगी। वाणी पर संयम रखें। गुलाब का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। लव-लाइफ में खुशी का माहौल रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती कर सकते हैं। प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें।

वित्त राशिफल: यदि आपका अपना व्यवसाय है, तो आज आपको खूब आर्थिक लाभ मिलेगा। नए कार्यों में तेजी आएगी। यदि आप कारोबार में विस्तार के बार में प्लानिंग कर रहे हैं तो आज दिन आपके लिए अच्छा होगा। यदि आपकी राजनीतिक पकड़ अच्छी है, तब ये समझ लीजिये कि आज काफी बड़ा लाभ मिलने वाला है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपने मोटापे को लेकर परेशान रहेंगे। आपको लगेगा कि बस अब बहुत हुआ। यह मोटापा आपकी बीमारी का कारण बन रहा है। यह समय शारीरिक रूप से चुस्त रहने का है। इसलिए आप कुछ कसरत करनी शुरु कर देनी चाहिए। जिससे आप शारीरिक और मानसिक तौर पर विकसित हो सकें।

First Published on June 21, 2018 4:11 am