आज का सिंह राशिफल, 20 जून 2018: इनकम में होगी बढ़ोत्तरी, प्रेमी से रिश्ते होंगे मधुर

दैनिक राशिफल: आय में वृद्धि होगी। संतानों की ओर से भी लाभ मिलेगा। परिवारजनों तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्वक पलों को मनाएंगे। छोटे प्रवास पर जा सकते हैं। विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। स्त्रीवर्ग से लाभ होने की भी संभावना है। व्यवसाय और व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: धैर्य बनाएं रखें। आज भाग्य आपका साथ देगा। अकेलापन महसूस करेंगे। फैसले लेने से समस्या होगी। पहले की मेहनत का फल मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश करें। पानी में समुद्री नमक मिलाकर स्नान करें। लव राशिफल: पत्नी के साथ मांगलिक प्रोग्राम में जाने के योग हैं। पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पडे़गी। आज आपके प्रेमी के साथ रिश्तें मधुर होंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आज शुरू होने वाली रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। जीवनसाथी से सोच-समझकर मजाक करें।

वित्त राशिफल: आज आपको निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी पड़ताल करनी होगी। आज किया गया निवेश बिल्कुल सुरक्षित है और आपको लगेगा आपकी आर्थिक स्थिति तो संभल ही रही है बल्कि लम्बे समय के लिए आपको आमदानी का रास्ता भी मिल गया है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। वरना आपको इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है। आप जुकाम या कोल्ड के शिकंजे में फंस सकते हैं। अपनी सेहत को तन्दुरुस्त बनाए रखने के लिए पत्ते वाली हरी सब्जियां और सिटरस फल खांएं। मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।

