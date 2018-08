आज का सिंह राशिफल, 20 अगस्त 2018: कानूनी मामलों में आ सकती है परेशानी, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: नए कार्यों का आरंभ आज न करें। स्‍वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। धनप्राप्ति के योग हैं। स्त्री मित्रों से भेंट होगी तथा उनसे लाभ भी होगा। दोस्तों के साथ प्रवास-पर्यटन का आयोजन होगा, जो कि लाभदायी होगा। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको कहीं से खुशखबरी मिल सकती है। पिता का सहयोग मिलेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। कानूनी मामलों में समस्या आ सकती है। आज के दिन गुड़ का सेवन ना करें। लव राशिफल: प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है।

वित्त राशिफल: विदेशी बाजार से आपको लाभ मिल सकता है। थोड़ा और प्रयत्न करें ताकि मुनाफे के और भी रास्ते खुल जाएं। आज आपका दिन है। आज आपको लाभ मिल सकता है। कारोबार में तेजी आ सकती है और आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज मानसिक परेशानी कम होगी साथ ही दोस्तों और घरवालों के साथ मजा कर सकते हैं। आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज आप शारीरिक और मनसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिये आप अपने सभी कार्य पूरे कर सकते हैं।

First Published on August 20, 2018 5:15 am