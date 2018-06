आज का सिंह राशिफल, 18 जून 2018: आमदनी में होगी वृद्धि, भाग्य देगा साथ

दैनिक राशिफल: कार्य में गतिशीलता बनी रहेगी। परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आमदनी में वृद्धि होगी। नए दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आज के दिन आपकी धार्मिक कार्यों में रूचि बढे़गी तथा धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है और गुलाबी आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: धैर्य बनाएं रखें। आज भाग्य आपका साथ देगा। अकेलापन महसूस करेंगे। फैसले लेने से समस्या होगी। पहले की मेहनत का फल मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश करें। पानी में समुद्री नमक मिलाकर स्नान करें। लव राशिफल: लव लाइफ में मधुरता रहेगी। पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। इसलिए खुद विशेष ख्याल रखें।

वित्त राशिफल: आज आपको टैक्स संबंधित कार्य पूरे करने होंगे। वरना आपको निकट भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि टैक्स तो चुकाने ही पडेंगे। इससे आपके मन को चैन भी मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप कार्य में अधिक व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको खुद के लिए व्यायाम करने के लिए समय निकालना होगा। जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। ज्यादा देर तक बैठकर काम करने वाले लोगों को बहुत जरूरत है कि वह कसरत शुरू करें। इसका आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा।

First Published on June 19, 2018 4:33 am