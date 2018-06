आज का सिंह राशिफल, 18 जून 2018: मिल सकता है शादी का प्रपोजल, अकेलापन महसूस करेंगे

दैनिक राशिफल: आज आप परिजनों के साथ घूमने जा सकते हैं। इसके साथ ही आज किसी शादी समारोह में भी शिरकत करने की संभावना है। इस तरह से आज आपका दिन घूमने के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। माता का ख्याल रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: धैर्य बनाएं रखें। आज भाग्य आपका साथ देगा। शेयर मार्केट में निवेश करें। अकेलापन महसूस करेंगे। फैसले लेने से समस्या होगी। पहले की मेहनत का फल मिलेगा। पानी में समुद्री नमक मिलाकर स्नान करें। लव राशिफल: आज के दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। आज के दिन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर से दिल की बात कह पाएंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको अपने कारोबार में हुए नुकसान का आंकलन करना चाहिए। आने वाले समय में सब ठीक होगा। इस स्थिति से आप जल्द ही उभर जाएंगे। अपने रोजमर्रा के खर्चे में सावधानी बरतें इससे आपको बचत हो सकती है जो आपके भविष्य में घाटे की भरपाई कर सकती है। सोच-समझ करें निवेश करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको शराब से दूर रहना चाहिए। यह आपके शरीर को खराब कर रही है। हो सकता है आज आपको मानसिक तनाव रहे इसलिए शराब के बारे में सोचें। घर पर ही रहकर आराम करें और खुद को बुरी आदतों का शिकार ना बनने दें।

First Published on June 18, 2018 4:22 am