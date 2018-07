आज का सिंह राशिफल, 18 जुलाई 2018: आकस्मिक खर्च की संभावना, पार्टनर से हो सकता है विवाद

दैनिक राशिफल: अनैतिक कार्य से दूर रहें। आकस्मिक खर्च खर्च हो सकता है। आज आपको संभलकर चलने की जरूरत है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। परिवारजनों के साथ संयमपूर्वक व्यवहार करें। आज आपको अध्यात्मिकता से शांति मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है। चिंता से बचें। आज के दिन महत्वाकांक्षा और जोश से भरपूर रहेंगे। चतुराई से सफल होंगे। 125 ग्राम काली उड़द किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं इससे आपको मुनाफा मिलेगा। आपको यह अवसर जल्दी से ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि इससे आप अपना धन सुरक्षित कर सकते हैं। आज आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। इससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी को बेचे नहीं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप काम में व्यस्त रहेंगे। लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप शरीर की मालिश करा सकते हैं। आप कुछ मानसिक क्रियाएं करें जैसे पढ़ना, क्रासवर्ड करना आदि इससे आप पुनः उर्जा एकत्र कर अपना काम कर सकते हैं। खाने-पीने पर ध्यान दें।

First Published on July 18, 2018 5:07 am