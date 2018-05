आज का सिंह राशिफल, 17 मई 2018: संतान पक्ष से मिलेगा सुख, सिंगल लोगों को मिल सकता है पार्टनर

दैनिक: आज का दिन लेखकों और कलाकारों के लिए समय अनुकूल है। भाईयों के बीच में प्रेम बढेगा। आज आपकी चिंताओं में वृद्धि होगी और उत्साह कम होगा। संवेदनशीलता में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ प्रवास का आयोजन कर पाएंगे और साथ में आर्थिक विषय में भी कार्य करेंगे। परिवारजनों के साथ समय आनंदपूर्वक बीतेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: संतान पक्ष से सुख मिलेगा। घर में महमानों का आगमन हो सकता है। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। जिससे आपको लाभ मिल सकता है। आने वाले समय में आप नया काम शुरू कर पाएंगे। जल में गुलाबजल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज पार्टनर से आपको तारीफ मिलेगी। सिंगल लोग किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आने वाले समय में पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। परिवार के सामने अपने प्यार के बारे में बात कर सकते हैं। जो लोग प्रपोज करने की सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपका पैतृक संपत्ति को लेकर पुराना विवाद खत्म हो सकता है। भाईयों के साथ आर्थिक लेन-देन सफल होगा। कारोबार में आर्थिक मंदी की वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। बेरोजगारों को आज रोजगार मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपने खाने पर बहुत ध्यान देंगे। आपको ख्याल रखना होगा कि जो भी भोजन आप चुनें उसका आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा। आपको नियमित रूप से व्यायाम करने की आवश्यकता है। जिससे आप स्वस्थ्य रह पाएंगे।

