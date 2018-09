आज का सिंह राशिफल, 17 सितंबर 2018: इनकम में होगी बढ़ोत्तरी, शुभ रंग होगा पीला

दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा। स्त्री मित्रों से मुलाकात और लाभ होगा। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। कारोबारियों को लाभ मिलेगा। नौकरी पेशावालों की आय में वृद्धि होगी। बुजुर्गों को आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: पारिवार में शांति रहेगी। महिला मित्र से आज आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। नए सफर की शुरुआत होगी। आज के दिन आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। अनार के बीज से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: सिंह राशि के लोग किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। आज आपको प्यार में सफलता मिल सकती है। अपनी बात सोच-समझकर शेयर करें।

वित्त राशिफल: शेयर बाजार और संपत्ति में पैसा लगाना ठीक रहेगा। सोच समझ कर निवेश करें। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार के लिए आज का दिन शुभ साबित होगा। आज कारोबार में तरक्की मिलने की संभावना है। जो लोग पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो ऐसी जगह पैसा निवेश करें जहां लम्बे समय तक लाभ की गुंजाइश है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज बीमारी से दूर रहने के लिए खूब पसीना बहाएं, जिससे आप इन पर काबू पा सकें। अगर आपको बीपी संबंधित समस्या है तो आज आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ध्यान रहे, ये वो खतरनाक बीमारी हैं जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हैं।

First Published on September 17, 2018 5:36 am