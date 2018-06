आज का सिंह राशिफल, 17 जून 2018: जमीन से मिलेगा लाभ, कार्यक्षेत्र में हो सकते हैं बदलाव

दैनिक राशिफल: धन लाभ की संभावना है। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा साबित होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। मानसिक तनाव से बचें। कारोबार को बढ़ाने की प्लानिंग हो सकती है। ऑफिस में पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करें। लव राशिफल: आपकी कोई बात पार्टनर को परेशान कर सकती है। संतान सुख मिल सकता है। आज सिंह राशि वालों को प्यार में सफलता मिल सकती है। अपनी बात सोच-समझकर ही शेयर करें।

वित्त राशिफल: जो लोग जमीन जायदाद में पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको लिए यह निवेश फायदेमंद हो सकता है। आज आप किसी जमीन का सौदा कर सकते हैं और किसी ग्राहक को लाभ लेकर बेच सकते हैं। इससे भी आप अधिक धन कमा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत नाजुक हो सकती है। खाने-पीने में सावधानी बरतने की जरूरत हैं। खाना स्वच्छ बना होना चाहिए। अगर आपको पेट की परेशानी है तो आपको हल्का भोजन करना चाहिए। मनासिक तनाव भी हो सकता है।

First Published on June 17, 2018 4:43 am