आज का सिंह राशिफल, 16 सितंबर 2018 : आमदनी में होगी वृद्धि, दोस्तों का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: आज के दिन आपकी धार्मिक कार्यों में रूचि बढे़गी तथा धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा। नए दोस्तों का सहयोग मिलेगा। कार्य में गतिशीलता बनी रहेगी। परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आमदनी में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 85 % होगा। टैरो राशिफल: शेयर मार्केट में निवेश करें। फैसले लेने से समस्या होगी। धैर्य बनाएं रखें। पहले की मेहनत का फल मिलेगा। अकेलापन महसूस करेंगे। आज भाग्य आपका साथ देगा। पानी में समुद्री नमक मिलाकर स्नान करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर से दिल की बात कह पाएंगे। आज के दिन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। आज के दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए सबसे अच्छा है क्योंकि आज आप अपनी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं। आज आपको अपनी खोई हुई चीज मिल सकती है। इससे आपको बहुत खुशी महसूस होगी। कारोबार के विस्तार के बारे में किसी जानकार से बात करेंगे। नौकरी वालों का दिन ठीक रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको बुरे सपने परेशान कर सकते हैं। इससे आप डर महसूस भी करेंगे और आप नींद में जग कर बैठ जायेंगे। उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। आप ध्यान लगायें और दूध पीकर सोयें ताकि नींद अच्छी आये आप आराम करेंगे तो आपको सब अच्छा लगेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 16, 2018 5:06 am