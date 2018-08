आज का सिंह राशिफल, 16 अगस्त 2018: कर्ज से मिलेगी मुक्ति, पार्टनर से ना करें बहस

दैनिक : व्यापार- धंधे में प्रगति होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। आज भाग्य आपके साथ रहेगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। यात्रा की संभावना है। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। आज नौकरी मिल सकती है। मनोकामनाएं पूरी होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: कर्ज चुका पाएंगे। खर्चें बढ़ सकते हैं। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी लेंगे। नए सफर की शुरुआत करेंगे जो आपके लिए फलदायी होगा। रिश्ते अच्छे रहेंगे। गुलाब का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्ध्य दें। चने की दाल दान करें।लव राशिफल: लव लाइफ से जुड़ा फैसला लें सकते हैं। पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। आज आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। आज के दिन शुरु हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए ठीक होगा। आज आपके परिवार में से कोई सदस्य या दोस्त आपसे पैसे उधार ले सकते है। इसके लिए आप अच्छी तरह सोच विचार कर लें कि आप ॠण किस व्यक्ति को दें रहे हैं। सोच विचार कर किया गया फैसला अच्छा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आप आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। आपके साथ हमेशा आपका कोई साथी होगा जो आपको किसी कार्य में अकेला महसूस नहीं होने देगा। खानपान पर ध्यान दें। आज आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। लेकिन आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

First Published on August 16, 2018 7:21 am