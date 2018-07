आज का सिंह राशिफल, 15 जुलाई 2018 : अटके काम होंगे पूरे, कर्ज से मिलेगा छुटकारा

दैनिक राशिफल: अटके हुए कार्य पूरे होंगे। आज भाग्य आपके साथ रहेगा। यात्रा की संभावना है। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। नौकरी मिल सकती है। मनोकामनाएं पूरी होगी। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। व्यापार- धंधे में प्रगति होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा । शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 62 % होगा। टैरो राशिफल: नए सफर की शुरुआत करेंगे जो आपके लिए फलदायी होगा। रिश्ते अच्छे रहेंगे। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी लेंगे। कर्ज चुका पाएंगे। खर्चें बढ़ सकते हैं। गुलाब का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्ध्य दें। चने की दाल दान करें। लव राशिफल: दोस्ती प्यार में बदल सकती है। लव लाइफ से जुड़ा फैसला लें सकते हैं। आज आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। आज के दिन शुरु हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: जो लोग मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक होगा। आज जो काम आपको मिलेगा उससे आपको लाभ मिलेगा और आपके लिए हितकारी होगा। अपनी प्लानिंग ठीक से रखें, जिससे आप कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको छोटी-छोटी बीमारियों जैसे कफ और कोल्ड से बचकर रहना होगा। अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें। बिना साफ की हुई खाने की कोई चीज मुंह में ना डालें, क्योंकि आप बीमार पड़ सकते हैं। ऐसी बीमारियां आपको शरीर के अंदर नुकसान दे सकती हैं।



First Published on July 15, 2018 10:52 am