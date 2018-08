आज का सिंह राशिफल, 15 अगस्त 2018: खर्चो में होगी बढ़ोत्तरी, महिला से ना करें बहस

दैनिक: परिवार तथा व्यावसायिक क्षेत्र में आज का दिन अच्छा रहेगा। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। सामाजिक कार्यो में भाग लेने की इच्छा परिपूर्ण हो सकती है। मित्रों के मिलने से आनंद होगा। उनके साथ प्रवास या पर्यटन का आयोजन होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपका किसी महिला से वाद-विवाद हो सकता है। इसलिए आज सोच-समझकर बोलें। खर्चे बढ़ सकते हैं। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। रुके हुए काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। 11 बादाम किसी मंदिर में अर्पित करें। लव राशिफल: लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपके नक्षत्र आपका साथ देंगे। कारोबार को बढ़ाने के लिए आज आप प्लानिंग कर पाएंगे। यदि आप कई दिनों से नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आज आप नई गाड़ी ले सकते हैं। आज आपका चुनाव काफी संतोषजनक लगेगा। आज आपका दिन मिलाजुला रहेगा।



स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को पुरानी बीमारी है उनको आज थोड़ी राहत मिल सकती है। आज आपको दर्द का कम अनुभव होगा।

आज आपका व्यायाम करने का मन होगा। आप फिर से पहले वाले रास्ते पर आ जाऐंगे। अब वह समय आ गया है जब आपको वापिस उसी आकार में आना होगा।

