आज का सिंह राशिफल, 14 मई 2018: संतानपक्ष से मिलेगी अच्छी खबर, लव लाइफ रहेगी अच्छी

दैनिक : संतानों की प्रगति का समाचार मिलेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रिय व्यक्ति के साथ की मुलाकात सुखद रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 51 % होगा। टैरो राशिफल: मानसिक तनाव हो सकता है। आज विवाह तय हो सकता है। आज आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार को बढ़ाने की प्लानिंग हो सकती है। ऑफिस में पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करें। लव राशिफल: जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। आज का दिन विवाहित लोगों के अच्छा बीतेगा। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। सिंगल लोग भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे।

वित्त राशिफल: आजकल आपकी इनकम से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं इसलिए इन पर काबू पाएं। कोई भी चीज उधार ना खरीदें। जरुरत के हिसाब से चीजें खरीदें। नौकरी में परेशानी हो सकती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप दिमाग को शांत करने पर जोर दें और ऐसी चीजें पर ध्यान जो जो आपके जीवन में महत्व रखती है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। लेकिन यह चिंता थोड़े समय बाद दूर हो जाएगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

First Published on May 14, 2018 6:07 am