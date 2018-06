आज का सिंह राशिफल, 14 जून 2018: दांपत्य जीवन रहेगा सुखमय, करियर में मिलेगी तरक्की

दैनिक राशिफल: शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। दांपत्यजीवन की मधुरता का आनंद उठा सकेंगे। आज परिजनों के साथ उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। उपहार और धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। तनाव से बचें। करियर में तरक्की मिल सकती है। नई नौकरी मिल सकती है। श्रीकृष्ण को शहद अर्पित करें। लव राशिफल: आज आप अपने रिश्ते के बारे में विचार करेंगे कि खुश है या दुखी। पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आज आपके प्रेम संबंध बनते-बिगड़ते रहेंगे। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके करियर के लिए अच्छा साबित होगा। आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। आपकी इसका लाभ मिलेगा। आपको सैलरी में इजाफा होगा। आपकी काबिलियत को देखते हुए आपको नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। आज आप छोटा-छोटा निवेश भी कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी आ सकती है। आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज आप आराम पर ध्यान दें और खुद पर तनाव न आने दें। पर्याप्त नींद लें। आपका ऊर्जा स्तर, मूड और स्वास्थ्य सभी में फायदा होगा। साथ ही खाने पर विशेष ध्यान रखें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 14, 2018 4:50 am