आज का सिंह राशिफल, 14 अगस्त 2018: पार्टनर से हो सकती है बहस, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: पारिवारिक सदस्यों के साथ वाणी में संयम रखें। आज किसी से झगड़ा करने से बचें। अधिक परिश्रम के बाद भी प्राप्ति कम होने से हताशा का अनुभव हो सकता है। पिता की सेहत में सुधार होगा। आज का दिन फलदायी होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 65 % होगा। टैरो राशिफल: समाज में मान-सम्मान मिलेगा। आपकी विजय होगी। आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। भूमि विवाद हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। गुलाब का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: दोस्ती प्यार में बदल सकती है। लव लाइफ से जुड़ा फैसला लें सकते हैं। आज आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। आज के दिन शुरु हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: अस्थिरता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। नौकरी-व्यवसाय आदि के क्षेत्र में यदि आप पूर्ण सुधार चाहते हैं तो आपको आलस्य व आराम को त्यागना पड़ेगा। आज आपको कारोबार की चिंता हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों से कारोबार ठीक नहीं चल रहा है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए मेहनत करनी पडेगी। आपको व्यायाम शुरू करने की आवश्यकता है। जो कि आप बहुत दिनों से नहीं कर रहे थे। शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे तो आपको बीमार होना पड़ सकता है। इसलिए अच्छी सेहत के लिए पसीना निकाले। ऐसा करने के बाद आपको खुशी होगी।

First Published on August 14, 2018 5:26 am