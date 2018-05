आज का सिंह राशिफल, 13 मई 2018: कारोबार में मिलेगा लाभ, पार्टनर से रिश्ते होंगे मधुर

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी को स्‍वास्थ्‍य विकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। नया काम शुरू कर सकते हैं। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। यात्रा की संभावना है। आज भाग्य आपके साथ रहेगा। नौकरी- इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आलस्य की अधिकता रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 64% होगा। टैरो राशिफल: निराशा से बचें। पिता का सहयोग मिलेगा। आज आपका आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। किसी संस्थान से जुड़ेंगे। किसी गुरु से सलाह ले सकते हैं। रक्त चंदन का तिलक लगाएं।<

लव राशिफल: पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर होंगे। आज शुरू होने वाली रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। आज पत्नी के साथ मांगलिक कार्यक्रम में जाएंगे। धार्मिक कार्य में रूचि बढ़ेगी। पार्टनर से सोच-समझकर मजाक करें। वित्त राशिफल: पैतृक संपत्ति को लेकर परेशानी हो सकती है। इससे पारिवारिक संबंधों में खटास आ सकती है। इसलिए आज इस मामलों को लेकर कोई बहस ना करें। बात अधिक बढ़ने पर मामला न्यायिक हो सकता है। इससे आपको आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। इसलिए सेहत को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज आप सेहत अच्छी होने के कारण बाहर घूमने जा सकेंगे। आज पूरे दिन आपके अंदर ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

First Published on May 13, 2018 5:20 am