आज का सिंह राशिफल, 12 जुलाई 2018 : जीवनसाथी के साथ हो सकता है मतभेद, तनाव से बचें

दैनिक राशिफल: कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। जीवनसाथी के साथ कलह हो सकती है। खर्चों बढ़ सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में अपयश प्राप्त न हो इसका ध्यान रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: विश्वासघात हो सकता है। महत्वपूर्ण काम में मायूसी मिल सकती है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। नए अवसर मिलेंगे। बेचैनी बढ़ सकती है। जल में अनार का रस मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आपकी कोई बात पार्टनर को परेशानी में डाल सकती है। प्रेमी के साथ मन-मुटाव हो सकता है। आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। प्रेमी से गिफ्ट मिल सकता है।

वित्त राशिफल: यदि आप पूंजी निवेश के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं तो आज आपको लाभ मिल सकता है। जमीन जायदाद पर किया गया खर्च आगे चल कर बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे अचानक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। ऐसे लाभ का आप तहे दिल से स्वागत कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: काम अधिक होने से मानसिक तनाव हो सकता है। ज्यादा तनाव से सिरदर्द रहेगा इसलिये आराम से काम करें। आप आज किसी चीज के पीछे ज्यादा ना पड़े। खुद को शांत रखें। यह सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आप तनाव को कम करने के लिये योग करे। इससे मानसिक शांति मिलेगी।

First Published on July 12, 2018 4:08 am