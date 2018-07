आज का सिंह राशिफल, 11 जुलाई 2018 : भूमि को लेकर हो सकता है विवाद, स्वास्थ्य का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बन सकता है, जो कि मानसिक रुप से लाभदायी होगा। स्त्री मित्रों से भेंट होगी तथा उनसे लाभ भी होगा। स्‍वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। धनप्राप्ति के योग बन रहे हैं। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन महत्वाकांक्षा और जोश से भरपूर रहेंगे। वाणी पर संयम रखें। भूमि संबंधी विवाद हो सकता है। आज के दिन सिंह राशि वाले थोड़े सावधान रहें। हरे रंग का रुमाल या सवा मीटर कपड़ा किसी दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला ना लें। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आप आप आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। आज धन अधिक खर्च करना आपके तनाव का कारण बन सकता है। एक बार फुरसत से अपने खर्च का हिसाब लगाइये और फिजूलखर्ची बंद करें। आप दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किसी से धन उधार लेने पर विचार करेंगे। हालांकि, अगर आप करेंगे तो आपको आगे मुसीबत हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी मामुली शिकायतों की उपेक्षा करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप मोटापे, आंखों में जलन, कमर में दर्द की शिकायतें ग्रहों के विपरित दिशा में होने पर हो सकती हैं। इसलिए आज सेहत का ख्याल रखें।

