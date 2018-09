आज का सिंह राशिफल, 10 सितंबर 2018: महिला मित्रों का मिलेगा सहयोग, कारोबार में होगी तरक्की

दैनिक राशिफल: बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। बाहर जाने के योग हैं। आज का दिन लाभकारी होगा साबित होगा। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनसे लाभ मिलेगा। प्रेमी के साथ मन-मुटाव हो सकता है। आपकी कोई बात पार्टनर को परेशानी में डाल सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है। माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आज आपको कही से खुशखबरी मिल सकती है। कानूनी मामलों में समस्या आ सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। आज के दिन गुड़ का सेवन ना करें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। प्रेमी के साथ मन-मुटाव हो सकता है। आपकी कोई बात पार्टनर को परेशानी में डाल सकती है। प्रेमी से गिफ्ट मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज सितारे आपके पक्ष में है, सकारात्मक विचार बनाये रखें। आज का दिन आपके कारोबार के लिए फायदेमंद साबित होगा। आज आपको विदेश से लाभ मिल सकता है। यदि आपने विदेशों में निवेश किया है अथवा विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा है, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। आप इस वक्त खूब धन कमायेंगे। इसलिए इस मौके को हाथ से ना जाने दें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। माता को पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन उनकी जांच जरुर करवाएं। साथ ही उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। आज आप थकावट महसूस करेंगे।

First Published on September 10, 2018 5:49 am