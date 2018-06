आज का सिंह राशिफल, 10 जून 2018: खर्चों में होगा इजाफा, महिला मित्रों से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। सामाजिक क्षेत्र में अपयश प्राप्त न हो इसका ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ कलह हो सकती है। खर्चों बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। नए सफर की शुरुआत होगी। महिला मित्र से आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। पारिवार में शांति रहेगी। अनार के बीज से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आज सिंह राशि वालों को प्यार में सफलता मिल सकती है। किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं। अपनी बात सोच-समझकर ही शेयर करें। आपकी कोई बात पार्टनर को परेशान कर सकती है।

वित्त राशिफल: आज जो लोग जमीन जायदाद बेचने की सोच रहे हैं उनके लिए दिन शुभ है इसीलिए अगर आप कोई जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आज आप डील कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान अच्छे से रखें कि आपने सभी जमीन सम्बंधी कागजात ध्यानपूर्वक जांच लिए हैं। क्योंकि इससे आप कोई गलती नहीं करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत खराब हो सकती है। आप सेहत को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। लेकिन आप परेशान ना हों और मेहनत करते रहो। जिससे आप पहली वाली स्थिति में आ जाएंगे। तनाव से बचने के लिए आप बाहर टहलने जाएं, ताजी हवा और व्यायाम से आपको लाभ मिलेगा।

First Published on June 10, 2018 4:34 am