आज का सिंह राशिफल, 10 जुलाई 2018 : लड़ाई-झगड़े से रहें दूर, मिल सकता है भवन सुख

दैनिक राशिफल: माता की चिंता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ वाणी में संयम रखें। झगड़ा करने से बचें। आज का दिन फलदायी होगा। अधिक परिश्रम के बाद भी प्राप्ति कम होने से हताशा का अनुभव हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 85 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकता है। सोच-समझकर अपनी बातें रखें। गंभीर बातचीत से आपको सफलता मिल सकती है। वाणी से दुश्मनों का दिल जीतेंगे।‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को गुड़, तिल चढ़ाएं।लव राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। बाहर घूमने जाएं तो सज-धज के जाएं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज के दिन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है और वह आपका जीवनसाथी बन सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको भवन सुख मिल सकता है। आप नया घर खरीदने की काफी दिनों से सोच रहे हैं, जो अब जाकर मिल रहा है। आज आपके लिए घर खरीदना शुभ रहेगा। बस आप घर में एक मंदिर स्थापित कर लें। आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। क्योंकि आपने सारा पैसा मकान खरीदने में लगा दिए हैं। इसलिए कुछ दिन खर्चे सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपको कमर दर्द हो हो। आप इस दर्द को लेकर काफी परेशान रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने मन को विचलित ना होने दें और सकारात्मक विचारों में ध्यान लगाएं। यह परेशानी जल्दी ही खत्म हो जाएगी।

