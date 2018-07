आज का सिंह राशिफल, 08 जुलाई 2018: कर्ज चुका पाएंगे, सेहत रहेगी ठीक

दैनिक राशिफल: पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। गलत कार्य करने से बचें। अनैतिक कार्य से बदनामी होने का योग है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। दोस्तों से भेंट हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 66 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी लेंगे। नए सफर की शुरुआत करेंगे जो आपके लिए फलदायी होगा। आज आपके खर्चें बढ़ सकते हैं। कर्ज चुका पाएंगे। गुलाब का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज के दिन आपके लिए अच्छा होगा। बाहर घूमने जाएं तो सज-धज के जाएं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज के दिन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है और वह आपका जीवनसाथी बन सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आज आप कारोबार में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। आप आने वाले समय में कुछ अच्छी विलासितापूर्ण वस्तुएं खरीदने वाले हैं लेकिन समय अभी ठीक नहीं है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। लंबे समय से जो लोग बीमार चल रहे हैं उनको आज राहत मिलेगी। अब आप व्यायाम को अपनी आदत बना लें, जिससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। इससे आपकी ऊर्जा और सोचने की शक्ति बढ़ेगी।

First Published on July 8, 2018 4:58 am