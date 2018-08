आज का सिंह राशिफल, 07 अगस्त 2018: जीवनसाथी के साथ हो सकते हैं मतभेद, विश्वासघात से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: परिश्रम की अधिकता रहेगी। मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। जीवनसाथी के साथ कलह हो सकती है। खर्चों बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक क्षेत्र में अपयश प्राप्त न हो इसका ध्यान रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। पारिवार में शांति रहेगी। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। नए सफर की शुरुआत होगी। महिला मित्र से आपको नुकसान हो सकता है। अनार के बीज से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपके काम पूरे होंगे। सहयोगी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज आप प्यार का इजहार कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिल सकती है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा।

वित्त राशिफल: यदि आप किसी कम्पनी के मुलाजिम हैं तो आप देखेंगे कि आपका कठिन परिश्रम आपको अधिक उत्पादन के लिए विशेष लाभ पहुंचाएगा। कुल मिलाकर आपको अब आर्थिक लाभ मिलेगा। आज अपने कारोबार के बारे में सभी वो जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे आपके नुकसान हो रहा है। आप इन कमियों को दूर करने की योजना बनाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी नहीं है लेकिन आप फिर भी लगातार काम कर रहे हैं। आपको थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है। वरना आप बीमार हो सकते हैं। अस्वस्थता के बावजूद आपकी लगन तारीफ के लायक है, आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

First Published on August 7, 2018 4:20 am