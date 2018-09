आज का सिंह राशिफल, 05 सितंबर 2018: नौकरी में बदलाव की संभावना, मानसिक तनाव से बचें

दैनिक राशिफल: नौकरी में स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। गुस्से पर काबू रखें। मन अशांत रहेगा। पिता के साथ सम्बंध प्रेमपूर्ण रहेंगे और उनसे लाभ भी होगा। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। उच्च अधिकारियों के पर आपके कार्य का सकारात्मक असर होने से आप पर प्रसन्न रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। चिंता से बचें। चतुराई से सफल होंगे। आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है। आज के दिन महत्वाकांक्षा और जोश से भरपूर रहेंगे। 125 ग्राम काली उड़द किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम बढ़ेगी। आप बहुत दिनों से कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं वह आज शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास पैसा और समय दोनों है। इसलिए काम शुरू कर सकते हैं। आज किसी विदेशी कंपनी से साझेदारी से आपको फायदा मिलेगा। यह सही समय है कि अपने विदेशी ग्राहकों के साथ कोई बड़ा लेन-देन करें।

स्वास्थ्य राशिफल: पसीने में ठंडा पानी पीने से बचें। आज आपकी सेहत में थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपके लिए अच्छा दिन नहीं है, आपको बुखार या फिर दर्द हो सकता है। अपने आप को बचाने के लिए सावधानी बरतें। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो तो उसे लापरवाही से ना लें और तुरन्त डॉक्टर के पास जाएं।

First Published on September 5, 2018 5:55 am