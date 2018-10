आज का सिंह राशिफल, 04 अक्टूबर 2018: अनैतिक काम करने से बचें, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: आज आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपका मन व्यथित रहेगा। आज इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई अनैतिक काम ना करें। महिला मित्रों से सावधान रहें। अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी से गलत ना बोलें। विदेश से समाचार मिलेंगे। कानूनी मामलों में सोच-समझकर बोलें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: नए कार्यों की आज शुरूआत ना करें। धनप्राप्ति के योग हैं। कानूनी मामलों में समस्या आ सकती है। आज आपको कही से खुशखबरी मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। दोस्तों के साथ प्रवास-पर्यटन का आयोजन होगा, जो कि लाभदायी होगा। आज के दिन गुड़ का सेवन ना करें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। प्रेमी से गिफ्ट मिल सकता है। प्रेमी के साथ मन-मुटाव हो सकता है। आपकी कोई बात पार्टनर को परेशानी में डाल सकती है।

वित्त राशिफल: यदि आप सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए फलदायी साबित होगा। आज आपको अपने कारोबार में वे चीजें देखनी पडे़गी जिससे आपको कई बार नुकसान हो चुका है। उन चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। आज आपको बोनस व विशेष लाभ मिलने की भी संभावना है। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। कुछ भी गलत खाने से आज आपको पेट दर्द हो सकता हैं। सही और सन्तुलित भोजन का आहार करें, जिससे आपकी सेहत में सुधार होगा। आप पाएंगे कि आपके शरीर का ऊर्जा बढ़ रही है और वजन घट रहा है।

First Published on October 4, 2018 3:55 am