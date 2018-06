आज का सिंह राशिफल, 04 जून 2018: विदेश यात्रा के संकेत, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। गलत कार्य करने से बचें। आपकी विदेश यात्रा के संकेत हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। अनैतिक कार्य से बदनामी होने का योग है। इष्टदेव का नाम स्मरण और आध्यात्मिक विचार आपका सच्चा मार्गदर्शन करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: स्वास्थ्य का ख्याल रखें। निराश हो सकते हैं। विदेश यात्रा में विलंब है। करियर में रुकावट आ सकती है। इमोशनली एक छोटी झटका लग सकता है। नहाने के पानी में समुद्री नमक मिलाएं।। लव राशिफल: पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पडे़गी। आज आपके प्रेमी से मन मुटाव हो सकता है। जीवनसाथी से सोच-समझकर मजाक करें। पत्नी के साथ मांगलिक प्रोग्राम में जाने के योग हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इस सप्ताह शुरू होने वाली रिलेशनशिप ज्यादा समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक नुकसान हो सकती है। इसलिए धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। आज के दिन आप अपनी बचत की गई पूंजी का लाभ उठा सकेंगे। कहीं से अतिरिक्त रकम भी मिलने वाली है। जिससे मन खुश होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखने की जरुरत है। कार्य में सफलता पाने के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर आज आपको किसी तरह की शारीरिक दिक्कत हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। माता की सेहत ठीक रहेगी।

First Published on June 4, 2018 3:52 am