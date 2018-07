आज का सिंह राशिफल, 04 जुलाई 2018: नकारात्मक विचारों से रहें दूर, आलस्य से बचें

दैनिक राशिफल: नकारात्मक विचारों से दूर रहें। सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहिएगा। क्रोध और वाणी पर संयम बरतें। मानसिक रूप से व्यग्रता बनी रहेगी। परिवारजनों के साथ कलह के प्रसंग बन सकते हैं। ईष्टदेवता का याद करें इससे समस्याओं का निवारण हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी, शादी, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। ऊर्जा से काम करना शुभ होगा। परिवार में खुशियां रहेगी। फ्यूचर प्लानिंग करें। आलस करने से बचें। आज के दिन चिड़ियों को सतनाजा खिलाएं। लव राशिफल: आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। प्रेमी के साथ मन-मुटाव हो सकता है। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। प्रेमी से गिफ्ट मिल सकता है। आपकी कोई बात पार्टनर को परेशानी में डाल सकती है।

वित्त राशिफल: आपको अपनी वित्तीय योजना पर काम करने की आवश्यकता है। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके बजट के बारे में सारी जानकारी रखें। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और जान पाएंगे कि उस काम में कितना पैसा लगेगा। आज नौकरीपेशा वालों का लाभ मिलने का संभावना है।



स्वास्थ्य राशिफल: आज घर पर या बाहर काम करते समय सावधानी बरतें। आज आपको चोट लगने की संभावना है। आज कुछ भी काम करते समय आप लापरवाही ना बरतें वरना खुद को चोट भी लग सकती हैं। आपके सितारे सही स्थिति में नहीं है इसलिए काम में सावधानी बरतें। खुद को बिजली या फिर सड़क दुर्घटना से दूर रखें।

First Published on July 4, 2018 5:02 am