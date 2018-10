आज का सिंह राशिफल, 03 अक्टूबर 2018: इनकम में होगी वृद्धि, स्वास्थ्य का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: आज अकस्मात होने का भी योग है। मानसिक चिंता रहेगी। परिवारजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दोस्तों के सहयोग से लाभ मिलेगा। इनकम में वृद्धि होगी तथा धनलाभ होगा। आप वाणी और व्यवहार से भ्रांति खड़ी न हो जाए इसका ध्यान रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: यात्रा के योग हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज आप बरगद के पेड़ में जल डालें और दीपक जलाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज का दिन प्रपोज करने के लिए अनुकूल है। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। मानसिक तनाव से दूर रहें। प्रेमी से अच्छी खबर मिलेगा। पार्टनर की किसी बात से आप परेशान हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपकी मेहनत के चलते उत्पादन में काफी इजाफा होगा। इससे आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आज आपकी मेहनत के बल पर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी अच्छी आमदनी होगी। कुल मिलाकर आपकी मेहनत की बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तरक्की होने वाली है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन आपको अपना ध्यान स्वच्छ और सुरक्षित खाने में लगना होगा। साथ ही आपको कसरत पर ध्यान देना होगा। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप बाहर का अशुद्ध खाना तो नहीं खा रहे हैं। इससे आपकी सेहत और ऊर्जा पर नकारात्मक असर पड़ेगा। आप जब भी कुछ खाएं वो ताजा ही हों।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on October 3, 2018 5:18 am