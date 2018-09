आज का सिंह राशिफल, 02 सितंबर 2018: दोस्तों से होगी मुलाकात, पारिवारिक जीवन रहेगा सुखमय

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन की मधुरता का आनंद उठा सकेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। उपहार और धन की प्राप्ति होगी। आज परिजनों के साथ उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: नई नौकरी मिल सकती है। आज आपकी दोस्तों से मुलाकात होगी तथा उनकी मदद से लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। तनाव से बचें। करियर में तरक्की मिल सकती है। श्रीकृष्ण को शहद अर्पित करें लव राशिफल: अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें। पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आज आप अपने रिश्ते के बारे में विचार करेंगे कि खुश है या दुखी। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। आज आपके प्रेम संबंध बनते-बिगड़ते रहेंगे।

वित्त राशिफल: अपनी आमदनी के हिसाब से खर्चा करें। आज आमदनी कम खर्चा ज्यादा है। यहां तक कि आमदनी आपकी कमाई से भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए आपको अपने बजट का हिसाब ठीक से करना चाहिए। जिसके आपकी गाड़ी चलती रहे। नहीं तो स्थिति चिंताजनक भी हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको ठंडी चीजों से बचना चाहिए। आज आप जिम छोड़ कर आईसक्रीम खाना चाहेंगे परन्तु बाद में आप पछतायेंगे। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो आपको अपने खान-पान पर ध्यान देना होगा।आप नियम के अनुसार चलें आपको भविष्य में इसका लाभ मिलेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 2, 2018 5:04 am