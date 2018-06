आज का सिंह राशिफल, 01 जुलाई 2018: महिला मित्र का मिलेगा सहयोग, सेहत में आएगा सुधार

दैनिक राशिफल: कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। जीवनसाथी के साथ कलह हो सकती है। खर्चों बढ़ सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में अपयश प्राप्त न हो इसका ध्यान रखें। मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: खुद पर ध्यान दें। यात्रा पर जा सकते हैं। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा तथा उनसे लाभ मिलेगा। धैर्य बढ़ेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नए बिजनेस के लिए समय सही है। चिड़ियों को उड़द की दाल खिलाएं। लव राशिफल: आज आपको प्यार में सफलता मिल सकती है। सेहत का ध्यान रखें। अपनी बात सोच-समझकर शेयर करें। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। सिंह राशि के लोग किसी को प्रपोज कर सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा। इससे आपका मन खुश रहेगा। यह नतीजा आपकी कड़ी मेहनत का फल है। जो आर्थिक लक्ष्य पाने की कोशिश में आप लगे थे आपको उसकी प्राप्ति हो गई। आज कोई छोटी अवधि की आमदनी के संकेत हैं। इस सफलता का लाभ उठाएं। आपका यही कठिन परिश्रम आपको बड़े मुकाम पर पहुंचा सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको थकावट महसूस होगी। इसलिए आपको आराम करने की आवश्यकता है। अगर आपको कमर की परेशानी है तो आपको आराम महसूस होगा और आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और दर्द को आराम मिलेगा। आज आपकी सेहत में सुधार आएगा।

First Published on July 1, 2018 4:24 am