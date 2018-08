आज का सिंह राशिफल, 01 अगस्त 2018: विद्यार्थियों के लिए समय रहेगा अच्छा, तनाव लेने से बचें

दैनिक राशिफल: संतानों की प्रगति का समाचार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। प्रिय व्यक्ति के साथ की मुलाकात सुखद रहेगी। आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आज आपको सम्मान मिलेगा। आज आपके काम की तारीफ होगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विवाह संबंधी मामलों में उलझनें आ सकती है। पानी में थोड़ा गुड़ मिलाकर पीपल को अर्पित करें। लव राशिफल: आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आज शुरू होने वाली रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पडे़गी। आज आपके प्रेमी के साथ रिश्तें मधुर होंगे। पत्नी के साथ मांगलिक प्रोग्राम में जाने के योग हैं। जीवनसाथी से सोच-समझकर मजाक करें।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका कार्यभार बढ़ सकता है। हालांकि आपको इससे लाभ मिलेगा। जो लोग प्रबंधन के कार्यों में लगे हैं उन्हें कंपनी के द्वारा एक अच्छी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: कार्यभार अधिक होने से सिरदर्द हो सकता है। इसलिए घर पर पूरा आराम करें। आपको बुखार भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से दवा लें और घर पर आराम करें। पूरे दिन सिरदर्द महसूस करेंगे। थोड़ी शांति से काम लें और तनाव से बचने की कोशिश करें।

First Published on August 1, 2018 5:29 am