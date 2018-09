आज का वृश्चिक राशिफल, 08 सितंबर 2018: बहस करने से बचने की है जरूरत, शुभ रंग है पीला

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन बहस करने से बचने की जरूरत है। ऐसा ना करने से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए गैर-जरूरी बातों पर ध्यान ना दें। इसके साथ ही अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 69% होगा। लव राशिफल: कुछ दिनों पहले ही आपकी लाइफ में किसी नए शख्स की एंट्री हुई है। इससे आप बहुत ही खुश हैं। आपको इस पल का लुत्फ उठाने की जरूरत है। आप अपने नए पार्टनर के साथ समय बिताएं। उनके साथ कहीं घूमने जाएं। इससे आपको उनको और अधिक अच्छे से जान पाएंगे।

वित्त राशिफल: आपकी आय के स्रोत सीमित होते जा रहे हैं। आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने व्यवसाय में विस्तार लाने का प्रयास करें। ऐसा करने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए। इस तरह का कोई बड़ा फैसला आप जल्दबाजी में ना करें। टैरो राशिफल: आपको अपने बिगड़ते रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपको कोई परिजन आपकी किसी बात से नाराज हो तो उसे मनाने का प्रयास करें। यदि आपकी गलती हो तो उसे स्वीकार करें और आगे से ऐसा ना करने का वचन दें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इसके प्रति पहले से ही सतर्क रहें। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को सकारात्मक रखें। आप अपने दोस्तों से मिलने जाएं और हो सके तो कहीं घूमने भी निकल जाएं। इससे आपको अच्छा लगेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 8, 2018 4:00 am