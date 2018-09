आज का वृश्चिक राशिफल, 07 सितंबर 2018: समझदारी से लें काम, व्यवसाय विस्तार के लिए अच्छा है दिन

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप समझदारी से काम लें। क्रोध करने से बचें। और हो सके तो किसी जानकार की मदद लें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 66% होगा। लव राशिफल: आज का दिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो शादी के लिए पार्टनर की तलाश में हैं। ऐसे संकेत हैं कि आज आपकी तलाश पूरी हो सकती है। इससे आप बहुत ही खुश होंगे। इसके साथ ही आपके घर पर खुशियों भरा माहौल रहेगा।

वित्त राशिफल: व्यवसाय विस्तार के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको इस बारे में गहराई से विचार करना चाहिए। आप चाहें तो इसमें किसी जानकार की राय भी ले सकते हैं। और अचानक से कोई बड़ा फैसला ना लें। व्यवसाय विस्तार को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं। टैरो राशिफल: आज आपको कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हांलाकि आपको इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कुशलता से इसका सामना कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का दिन आप अपने परिजनों के साथ बिताएं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन जोड़ों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको आराम करने की जरूरत होगी। आप कोई ऐसा कार्य ना करें, जिसमें ज्यादा शारीरिक श्रम लगता हो। अपने खान-पान पर ध्यान दें और पानी खूब पीएं।

First Published on September 7, 2018 4:54 am