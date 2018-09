आज का वृश्चिक राशिफल, 29 सितंबर 2018: वैवाहिक जीवन पर दें ध्यान, नए अनुभव होंगे हासिल

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन कुछ नए अनुभव हासिल होने वाले हैं। इस अनुभव से आपको जीवन के प्रति नया नजरिया मिलेगा। आप खुद को काफी सकारात्मक पाएंगे और कुछ नए लक्ष्यों के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। यह परिवर्तन आपके लिए काफी सकारात्मक है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: आपको अपने वैवाहिक जीवन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से आपका पार्टनर आपसे नाराज चल रहा है। आपको उन्हें मनाने की जरूरत है। इसके लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। और यदि आपकी गलती हो तो उसे जरूर स्वीकार करें।

वित्त राशिफल: आर्थिक क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपको इनसे घबराना नहीं चाहिए। आप इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आपको इसके लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। आप मदद मांगने से परहेज ना करें और सूझबूझ से काम लें। टैरो राशिफल: आज आपकी किसी अजनबी शख्स से मुलाकात होगी। आपको उनसे मिलकर काफी अच्छा लगेगा। आपको उस शख्स से कुछ नई बातें पता चलेंगी। ये बातें आपके जीवन में काफी काम आएंगी। इसलिए उस शख्स की बातों को ध्यान से सुनें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। इसके चलते आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। इससे बचने के लिए जरूरी है कि अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपको खुद के प्रति सकारात्मक रहना होगा। नकारात्मक बातें सोचकर खुद को परेशान ना करें।

First Published on September 29, 2018 4:26 am