आज का वृश्चिक राशिफल, 24 अगस्त 2018: धन खर्च होने के हैं योग, ठंडी चीजों का ना करें सेवन

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन किसी पार्टी में हिस्सा ले सकते हैं। इस पार्टी का आप भरपूर लुत्फ उठाएंगे। पार्टी में आपकी किसी की ओर आकर्षित भी हो सकते हैं। ऐसे संकेत हैं कि आप दोनों में नजदीकियां बढ़ेंगी। इसके साथ ही आपको दोस्तों का भी साथ मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 75% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन किसी नए शख्स से मुलाकात होने वाली है। उस शख्स से मिलकर आप बहुत ही खुश होंगे। ऐसे आसार हैं कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपको एक-दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।

वित्त राशिफल: आज के दिन आपका काफी धन खर्च होने वाला है। इसलिए आपको इसके प्रति पहले से ही सावधान रहना होगा। आप गैर-जरूरी चीजों में धन ना लगाएं। इसके साथ ही किसी ऐसे शख्स को धन ना दें जो इसे वापस ना कर सके। आपको बचत करने की आदत डालनी होगी। टैरो राशिफल: आप आज अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। आप अपने लिए कुछ नए लक्ष्य तय करेंगे। यह लक्ष्य आपके जीवन में गतिशीलता लाएंगे। आपको किसी नए विचार के बारे में अपने परिवार वालों से बात करनी चाहिए। साथ ही उनकी सलाहों को ध्यान से सुनें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको आज के दिन अपनी सेहत को लेकर विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। ऐसे संकेत हैं कि आपको कफ या कोल्ड की समस्या हो सकती है। इसलिए आज के दिन अत्यधिक ठंडी चीजों के सेवन से दूर रहें। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी सावधानियां बरतें।

First Published on August 24, 2018 5:08 am