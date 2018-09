आज का वृश्चिक राशिफल, 22 सितंबर 2018: यात्रा पर जाने के हैं योग, बिजनेस में मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन किसी यात्रा पर जाने वाले हैं। आपकी यह यात्रा अपने परिवार के साथ भी हो सकती है। ऐसे में आप इस यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। आपको इस यात्रा में काफी मजा आने वाला है। आप इस यात्रा से ढेर सारे अनुभव लेकर लौटेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: आज आपके जीवनसाथी और माता-पिता के बीच कुछ मनमुटाव हो सकता है। ऐसे में आप कुछ मुश्किल परिस्थितियों में घिर सकते हैं। इस दौरान आपको सूझबूझ से काम लेना होगा। आप कोशिश करें कि इस मनमुटाव को बातचीत के जरिए खत्म किया जा सके।

वित्त राशिफल: आज आपको अपने बिजनेस में लाभ मिलने वाला है। यह लाभ आपकी मेहनत का ही नतीजा है। आप इससे बहुत ही खुश होंगे। हालांकि आपको अपने बिजनेस में ऐसे ही मेहनत जारी रखनी चाहिए। साथ ही आप अपने बिजनेस में कुछ नयापन लाने के बारे में सोचें। टैरो राशिफल: आपको आपके परिवार वालों का साथ मिलेगा। परिवार के लिए आपकी बात का समर्थन करेंगे। ऐसे में यदि आपके पास कोई नया विचार हो तो उसे आज साझा कर सकते हैं। परिवार का समर्थन पाकर आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने भोजन पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज आप बाहर का खाना ना खाएं। इससे आपका पेट खराब हो सकता है। इसलिए आपको घर पर बना ताजा खाना ही खाना चाहिए। साथ ही नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहें। इसका आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ने वाला है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 22, 2018 5:18 am