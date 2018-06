आज का वृश्चिक राशिफल, 22 जून 2018: भविष्य की वित्तिय योजनाओं में रहेंगे व्यस्त, अजनबी करेगा प्रभावित

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। आज आप अकेले में समय बिताना पसंद करेंगे। इस दौरान आप खुद से ही ढेर सारी बातें करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके दोस्तों ने आपको धोखा दिया है। लेकिन इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 72% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोगों का आज का दिन प्रेम से भरा हुआ होगा। आज आप अपने पार्टनर के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे। आप दोनों आपस में खूब सारी बातें करेंगे। आप दोनों कोई फिल्म देखने भी जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज के दिन आप अपने भविष्य की वित्तिय योजनाओं के बारे में विचार करेंगे। इसमें आप किसी सलाहकार की मदद भी ले सकते हैं। ऐसा करने से आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने की योजना भी बना सकते हैं। इससे आपको भविष्य में काफी लाभ मिलेगा। टैरो राशिफल: आज आपकी मुलाकात किसी अनजान शख्स से यात्रा के दौरान होगी। आपको वह शख्स काफी प्रभावित करेगा। आपको उससे कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है। इससे जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन अपने खान-पान को लेकर विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। लापरवाही से असुरक्षित भोजन करने से आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए भोजन को लेकर आज के दिन किसी तरह की लापरवाही ना करें। इसके साथ ही पानी समय-समय पर पीते रहें।

First Published on June 22, 2018 4:47 am