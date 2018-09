आज का वृश्चिक राशिफल, 19 सितंबर 2018: रिश्ते बिगड़ने की है संभावना, शेयर बाजार में ना करें निवेश

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज आपको अपने किसी परिजन पर क्रोध आ सकता है। इससे आपके रिश्ते बिगड़ने की संभावना है। इसलिए दूसरों की बुरी बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: आज आप किसी अनजान शख्स के साथ डेट पर जा सकते हैं। इस दौरान आपकी उनसे ढेर सारी बातें होंगी। आप दोनों का रिश्ता काफी आगे बढ़ने का संकेत है। हालांकि आपको एक-दूसरे को समझने के लिए समय देना चाहिए।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन शेयर बाजार में निवेश करने से परहेज करना चाहिए। आज के दिन किया गया निवेश जोखिम भरा हो सकता है। आज आपको छोटे-छोटे व्यवसायों में निवेश करना चाहिए। इससे आपको आने वाले दिनों में काफी लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए अच्छे से रिसर्च कर लें। टैरो राशिफल: आज आपको अपने पेरेंट्स की सहयोग मिलेगा। आप उन्हें अपनी बात समझा पाने में सफल होंगे। पेरेंट्स की इजाजत पाकर आप काफी प्रसन्न हो जाएंगे। हालांकि उनके द्वारा दी गई सलाह को आपको गंभीरता से लेना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातक आज के दिन मानसिक परेशानी का सामना कर सकते हैं। आज आपको बात-बात पर क्रोध भी आ सकता है। लेकिन आपको इससे बचने की जरूरत है। आप खुद को शांत रखने का प्रयास करें और गैर-जरूरी बातों पर ध्यान ना दें।

First Published on September 19, 2018 6:13 am