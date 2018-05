आज का वृश्चिक राशिफल, 19 मई 2018: निवेश के लिए अच्छा है दिन, संक्रमण से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातकों के घर का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। लेकिन आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर अपनी समझदारी दिखानी होगी। यह जरूरी है कि परिवार को लोग एकजुट हों और खुलकर बातें करें। दूसरों की परेशानियों को समझें और उसे दूर करने का प्रयास करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 60% होगा। लव राशिफल: आज के दिन सिंगल लोगों की तलाश पूरी होने वाली है। ऐसी संभावना है कि ऑनलाइन साइट्स के जरिए आपकी मुलाकात किसी नए शख्स से हो। इस शख्स की बातें आपको काफी अच्छी लगेंगी। आप दोनों जल्द ही डेट पर जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोग आज के दिन निवेश कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। इस निवेश से भविष्य में आपको काफी लाभ मिलने वाला है। हालांकि निवेश करने से पहले किसी जानकार की सलाह लेना बेहतर होगा। व्यवसाय विस्तार के बारे में भी विचार कर सकते हैं। टैरो राशिफल: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आप अच्छी पढ़ाई करेंगे। करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों से निराशा हो सकती है। आपका कोई दोस्त आपकी मदद करने से इनकार कर सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: वृश्चिक राशि के लोगों को आज संक्रमण से बचकर रहने की जरूरत है। आज के दिन आप ठंडी चीजें खाने से परहेज करें। यदि सर्दी-जुकाम से परेशान हों तो डॉक्टर से संपर्क करना बेहतर होगा। अपने पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखें। बेवजह की चिंता से बचें और खुश रहने का प्रयास करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 19, 2018 5:30 am