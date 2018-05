आज का वृश्चिक राशिफल, 18 मई 2018: निवेश से हो सकता है फायदा, संक्रमण के प्रति रहें सावधान

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातकों के घर में आज किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। इससे आप मानसिक रूप से काफी परेशान भी होंगे। लेकिन आपको समझारी दिखाने की जरूरत है। आप परिवार के सदस्यों से बात करके और अपनी समझदारी से इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 71% होगा। लव राशिफल: प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। इससे आपके प्यार में गहराई आएगी।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों के लिए आज का दिन निवेश के नजरिए से सही है। यदि आज आप निवेश करते हैं तो इसमें आपको फायदा होने के संकेत हैं। लेकिन आपको जल्दबाजी करने से बचने की जरूरत है। आप निवेश करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लें। आप इस कार्य में किसी जानकार की मदद ले सकते हैं। टैरो राशिफल: दांपत्य जीवन में आज कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। लेकिन आप अपनी समझदारी से इससे बाहर निकल सकते हैं। बच्चों की शिक्षा और सेहत पर ध्यान दें। घर के बड़े-बुजुर्गों की बात को समझने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य राशिफल: वृश्चिक राशि के जातकों को आज संक्रमण से बचकर रहने की जरूरत है। इसके साथ ही आप ठंडी चीजें खाने से दूर रहें। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। बच्चों की सेहत के प्रति जागरूक रहें। यदि घर पर कोई बीमार हो तो उसे समय से दवाइयां लेने में मदद करें।

First Published on May 18, 2018 4:44 am