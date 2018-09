आज का वृश्चिक राशिफल, 15 सितंबर 2018: व्यापार में मिलेगा लाभ, शुभ रंग है सफेद

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। आप पाएंगे कि आज चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। इससे आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कुछ समय के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 73% होगा। लव राशिफल: आपको आपके पार्टनर के साथ खराब होते रिश्ते के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर गहरा मतभेद हो गया है। आप दोनों चाहें तो इसे बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। इसके लिए आपको ही पहल करनी होगी।

वित्त राशिफल: इस राशि के व्यापारी जातकों को आज के दिन काफी लाभ मिलने वाला है। इससे आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। यह लाभ आपकी मेहनत का ही नतीजा है। इसलिए मेहनत करना ना छोड़ें। इसके साथ ही अपने उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखें। गुणवत्ता खराब होने से हानि हो सकती है। टैरो राशिफल: आज आप मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। आप अपने दोस्तों से कुछ खफा हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके दोस्त आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को एक स्वस्थ्य जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। आप रात में जल्दी सोने की आदत डालें। और सुबह में जगकर एक्सर्साइज करना ना भूलें। इसके साथ ही अपने भोजन में पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करें। साथ ही पानी खूब पीएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 15, 2018 6:00 am