आज का वृश्चिक राशिफल, 12 मई 2018: आयात-निर्यात के व्यवसाय में मिलेगा लाभ, शुभ रंग है भूरा

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातकों की आज काफी दिनों के बाद उनके परिजनों से मुलाकात होगी। इससे आपको मानसिक तौर पर काफी खुशी मिलेगी। आप उनके साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस दौरान आप सब आपस में ढेर सारी बातें करेंगे। आपके रिश्ते परिजनों से और मधुर होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भूरा और भाग्य 72% होगा। लव राशिफल: इस राशि के जातकों की दोस्ती आज के दिन प्यार में बदलने वाली है। इससे आपको काफी खुशी मिलेगी। इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी सच्चाई के साथ सामने वाले के प्रति अपनी भावनाओं को इजहार करें।

वित्त राशिफल: वित्त के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आपको आयात-निर्यात के बिजनेस में आज लाभ मिलने वाला है। दरअसल इस कार्य में आज आपको कई सारे प्रस्ताव मिलेंगे। इस स्थिति में आपको अपनी सूझबूझ के हिसाब से उचित निर्णय लेना होगा। आप चाहें तो किसी जानकार की मदद ले सकते हैं। टैरो राशिफल: धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपको अजनबियों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी के बहकावे में आने से बचें और जागरूक रहें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों की सेहत आज अच्छी रहेगी। हालांकि आज आपको आराम करने की जरूरत है। आप पिछले कई दिनों से अपने काम में काफी व्यस्त थे। ऐसे में आपको काफी थकान हो चुकी है। आप मानसिक रूप से कुछ उलझे हुए भी हैं। इसलिए खुद को आराम दें और अपने कुछ पसंदीदा काम करें।

First Published on May 12, 2018 5:41 am