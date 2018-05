आज का वृश्चिक राशिफल, 9 मई 2018: यात्रा के दौरान रहें सावधान, शुभ रंग हैं नीला

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन अपने करियर के बारे में विचार कर सकते हैं। आप पिछले काफी समय से अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन आज आपको अपने तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। यह बदलाव आपको सही रास्ते पर ले जाएगा और आप आसानी से अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है नीला और भाग्य 58% होगा। लव राशिफल: इस राशि के जातक आज किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यह शख्स आपकी ऑफिस का भी हो सकता है। लेकिन आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। आपके लिए सही यही होगा कि आप उस शख्स के बारें में अच्छी तरह से जान लें।

वित्त राशिफल: वृश्चिक राशि के जातक आज अपने काम में काफी व्यस्त रहेंगे। इस दौरान आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ऐसे में आपके व्यवसाय क्षेत्र में विस्तार होने की भी संभावना है। लेकिन आप जल्दबाजी ना करें और इस बारे में अच्छी तरह से विचार-वमर्श कर लें। टैरो राशिफल: आज आपको अपने काम से ब्रेक लेने की जरूरत है। आप अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएं। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि परिवार में किसी की सेहत खराब हो तो उसका इलाज कराएं। हो सके तो आप सब एक साथ कहीं घूमने जाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज यात्रा करते समय सावधान रहने की जरूरत है। यदि आज आप किसी वाहन से कहीं जा रहे हों तो सतर्क रहें। आपकी लापरवाही की वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है। आपको इन दिनों मानसिक शांति की जरूरत है। इसके लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं।

First Published on May 9, 2018 5:55 am