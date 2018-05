आज का वृश्चिक राशिफल, 7 मई 2018: संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी, पार्टनर से हो सकता है मनमुटाव

दैनिक राशिफल: संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। मांगलिक कार्य होंगे। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।नौकरी मिलने के योग हैं। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। आज गृहस्थजीवन में सुख और संतोष की अनुभूति करेंगे। शुभ रंग: आज आपके लिए शुभ रंग सुनहरा और भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल- काम के यात्रा पर जा सकता है। कारोबार में लाभ हो सकता है। आज आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। हवाई यात्रा कर सकते हैं। घरेलू काम पूरे होंगे। ऑफिस में जामुनी रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: पार्टनर के साथ मन मुटाव हो सकता है।आज शादी की बात घर ना करें। आज छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। आज आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हो सकता है। पति-पत्नी के बीच सब ठीक रहेगा। स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत ठीक रहेगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। आप सिरदर्द से परेशान रह सकते हैं इसलिये आराम से कार्य करें छोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती है।

वित्त राशिफल: आज आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार में निवेश ना करें। कागजी कार्यवाई करते समय सावधानी बरतें। आज किसी से कर्ज का लेन-देन ना करें।

First Published on May 7, 2018 5:35 am