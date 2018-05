आज का वृश्चिक राशिफल, 4 मई 2018: इस राशि के जातकों की नए शख्स से होगी मुलाकात, खर्च पर रखें नियंत्रण

दैनिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातक आज खुद को कुछ परेशान महसूस कर सकते हैं। आपके आस-पास की चीजें आज आपके हिसाब से नहीं होंगी। इससे आपको क्रोध आ सकता है। लेकिन इससे बचें और खुद को शांत रखने का प्रयास करें। गैर-जरूरी बातों पर ध्यान ना दें। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। शुभ रंग: भूरा और भाग्य प्रतिशत 59% होगा। लव राशिफल: आज आपकी मुलाकात किसी नए शख्स से हो सकती है। इस मुलाकात से आप खुद को काफी प्रसन्न महसूस करेंगे। उनसे मुलाकात के दौरान सोच-समझकर बातें करें। ज्यादा उत्साह में आकर आप कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे उनको बुरा लग जाए।

वित्त राशिफल: इस राशि को लोगों का आज अपने खर्च पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चलकर पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आपने कुछ चीजें खरीदने का विचार किया हो तो इसमें आपको प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखें कि गैर-जरूरी चीजों पर आपका धन ना खर्च हो। टैरो राशिफल: आपके लिए यात्रा का योग बन रहा है। आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा के दौरान खान-पान पर विशेष ध्यान रखें। सेहत को लेकर कुछ चिंता सता सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको व्यायाम की शुरुआत करने की जरूरत है। आप मोटापे से परेशान हैं। यदि आपने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको कमर दर्द से दो-चार होना पड़ सकता है। यदि आप देर से सोते हैं तो इस आदत को बदल डालिए। सुबह में जल्दी जगने का प्रयास करें। इससे स्वास्थ्य लाभ हासिल होगा।

First Published on May 4, 2018 6:40 am