आज का धनु राशिफल, 8 जून 2018: परिवार वालों के लिए करेंगे खरीददारी, पार्टनर की आएगी याद

दैनिक राशिफल: धनु राशि के जातकों के घर पर आज खुशियों भरा माहौल रहेगा। परिवार के लोग एकजुट होंगे और आपस में ढेर सारी बातें की जाएंगी। इसके साथ ही आपके घर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। आप सभी एक साथ कोई फिल्म देखने भी जा सकते हैं। इस दौरान आप सबको बहुत मजा आने वाला है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करने वाले हैं। आपका पार्टनर किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया है। इस वजह से आप उनसे कई दिनों से मिल नहीं पाए हैं। लेकिन आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जल्द ही आपकी उनसे मुलाकात होगी।

वित्त राशिफल: आज आपको अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। आप उनके लिए कुछ खरीददारी कर सकते हैं। इससे घर में खुशियों भरा माहौल रहेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गैर-जरूरी चीजों की खरीददारी ना हो। इससे आपका बजट गड़बड़ा सकता है। टैरो राशिफल: आज आपकी मुलाकात किसी अजनबी शख्स से होगी। आप उस शख्स से काफी प्रभावित होंगे। आपको उससे कोई नया विचार मिल सकता है। यह विचार आपके नजरिए को बदल देगा। इससे आप नएपन का अनुभव करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपको अपनी किसी पुरानी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इससे आपको काफी प्रसन्नता होगी। हालांकि आपको आगे से सावधानी बरतनी होगी। आप पौष्टिक आहार लें और नियमीत रूप से योगा करें।

First Published on June 8, 2018 4:50 am